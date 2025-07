Signor Faletti questa sera su Rai 3: anticipazioni del documentario dedicato all'attore

A undici anni dalla scomparsa, va in onda questa sera su Rai 3 il documentario "Signor Faletti", con cui la rete celebra vita e carriera di un artista capace di conquistare spettatori e lettori: Giorgio Faletti.

L'arte di Giorgio Faletti

Giorgio Faletti

Artista eclettico e curioso, Faletti ha spaziato dalla comicità alla scrittura, fino alla musica. È riuscito ad appassionare alla sua arte muovendosi tra il cabaret e la televisione, la musica e la letteratura e riuscendo sempre a entrare nel cuore di chi lo seguiva.

Quando il brano "Signor Tenente" venne presentato a Sanremo, divenne un successo; i suoi romani, su tutti Io Uccido, dei best seller al punto da diventare uno tra gli scrittori italiani più letti al mondo. Allo stesso modo, molti dei film in cui ha recitato sono diventati dei classici. Il documentario di Rai 3 non si limita a ripercorrere la carriera straordinaria di Giorgio Faletti, ma ne restituisce un ritratto intimo, costruito attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d'archivio e le testimonianze di amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino.

Le testimonianze

Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami

A raccontare Giorgio Faletti, saranno i compagni del Derby Club di Milano, Antonio Ricci e Nino Frassica, ma anche i musicisti Paolo Conte, Angelo Branduardi e Paolo Fresu, lo scrittore Giancarlo De Cataldo, Fausto Brizzi e Nicolas Vaporidis, che ricordano la sua memorabile interpretazione nel film cult "Notte prima degli esami".

Il documentario

Il documentario "Signor Faletti" è una produzione Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari. Scritto da Giuseppe Colella, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Filippetto, Michele Truglio. Prodotto da Lorenzo Torraca. Con la consulenza Roberta Bellesini Faletti. Produttore Rai: Fabio Mancini. Produttore Verve: Paolo Rivieccio.