Sicario 3, i produttori confermano: 'Un nuovo film con Benicio del Toro è in sviluppo'

Uscito nelle sale nel 2015, l'action thriller Sicario ha convinto critica e pubblico, dando il via libera alla realizzazione del sequel, Soldado, questa volta diretto dal regista nostrano Stefano Sollima. In molti si sono chiesti se ci sarebbe stato un terzo capitolo e, a quanto pare, il progetto è già in sviluppo come dichiarato dal produttore Basil Iwanyk.

"Abbiamo un'idea in mente per il terzo capitolo ed è fantastica. Al momento è tutto fermo, ma non vediamo l'ora di tornarci a lavorare. Potrei guardare Benicio in quel ruolo per ore e ore, sono in fermento per Sicario 3. Voglio dire, potrei guardare Benicio in qualsiasi film senza stancarmi, ma in quel ruolo non invecchia mai".

Il produttore ha fatto dunque riferimento al ruolo di Benicio del Toro, che in entrambi film ha interpretato Alejandro Gillick, personaggio che rimane spesso silenzioso perchè molti dei suoi dialoghi sono stati tagliati.

Come Sicario e Soldado hanno lanciato il marchio di Taylor Sheridan

Di cosa parla Sicario?

Dopo aver scoperto numerosi cadaveri murati all'interno di una casa del Texas, l'agente dell'FBI Kate Macer (Emily Blunt) viene arruolata per catturare i mandanti degli omicidi e si ritrova così coinvolta in una pericolosa missione contro un noto cartello della droga che opera tra Messico e Stati Uniti. Per poter sopravvivere, Kate dovrà mettere in discussione molto di ciò in cui crede.

Sicario ha concorso al Festival di Cannes nel 2015 per la Palma d'oro (poi vinta da Dheepan - Una nuova vita). Il film è idealmente il primo di una trilogia scritta da Taylor Sheridan.