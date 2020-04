Siamo tutti Alberto Sordi?, il docu-film sull'attore romano stasera su Sky Arte

Nell'anno del centenario dalla nascita di Alberto Sordi, Sky celebra il grande attore e regista romano con Siamo tutti Alberto Sordi?, il docu-film scritto e diretto da Fabrizio Corallo in onda stasera su Sky Arte alle 21.15 e alle 21.45 su Sky Cinema Comedy (canale 309).

La narrazione si concentra sul talento unico e sulla sua personalità più intima mettendone in risalto non solo la leggendaria vicenda artistica ma soprattutto le sue doti, spesso profetiche, di interprete/autore capace di raccontare come nessun altro la commedia umana degli italiani del secolo scorso. Il documentario ricostruisce la vita e l'opera di Sordi nell'arco della sua formazione e del consolidarsi della sua carriera lunga più di sessant'anni, raccontandolo attraverso diversi momenti della sua carriera.

Alberto Sordi (1920 - 2003)

Vedremo scene cult di alcuni tra i più significativi dei 187 film da lui interpretati, filmati tratti dalle sue tante apparizioni televisive e pubbliche, interviste appositamente realizzate a compagni di lavoro, esponenti di punta del cinema recente, storici e critici, tutti chiamati a ricordarne i vari aspetti della sua poliedrica personalità tra riflessioni, aneddoti, pensieri e curiosità. Dalla Roma trasteverina, all'Inghilterra fino ad arrivare anche oltreoceano, il re della commedia italiana ha portato in scena tanti "mostri" del suo tempo nei loro aspetti più divertenti. Il film ritratto di Corallo mostra i suoi più celebri personaggi, ma anche il più segreto e profondo Alberto Sordi.

Anche Sky Cinema dedica la sua programmazione per ricordare il grande Alberto Sordi. Fino a domani Sky Cinema Comedy ha proposto 4 giorni di programmazione h24 dedicati a uno dei più importanti attori del cinema italiano. Disponibili anche su NOW TV il celebre film firmato Luigi Zampa, Il medico della mutua, con una delle interpretazioni più celebrate di Sordi; la commedia ambientata nell'antico Egitto Due notti con Cleopatra con Sophia Loren; Accadde al penitenziario in cui il secondino Aldo Fabrizi è testimone delle vicende dei vari detenuti tra cui Sordi, Walter Chiari e Peppino De Filippo.

Disponibile anche la commedia di Steno Piccola Posta, con Franca Valeri; il film a episodi Racconti d'estate con Marcello Mastroianni; la commedia turistico-sentimentale Brevi amori a Palma di Majorca con Gino Cervi; Il Marito in cui Sordi si districa tra gli affari e una moglie dispotica; e la commedia a episodi di Luigi Zampa, I Nostri Mariti, con Sordi, Ugo Tognazzi e Lando Buzzanca. Tutti i titoli - insieme al docu-film Siamo tutti Alberto Sordi? - sono disponibili anche nella collezione on demand di Sky.