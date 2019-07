Si veste da Joker e mette in pericolo gli automobilisti: uomo arrestato in California

Un uomo travestito da Joker è stato arrestato dalla polizia in California per aver messo messo a repentaglio la vita degli altri automobilisti assumendo, alla guida della sua macchina, comportamenti rischiosi e inadeguati.

Sembrava la scena di un film, e non solo per il travestimento da nemico di Batman, ma è una storia vera, accaduta nei pressi di Venice Beach. L'uomo in questione aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine sporgendosi con metà del corpo dal tettuccio di una BMW nera mentre era alla guida della stessa, e facendo gesti volgari. L'inseguimento della polizia è cominciato per evidenti ragioni di sicurezza in quanto, con la sua guida spericolata, il Joker della situazione stava mettendo in serio pericolo gli automobilisti in transito sulla stessa strada. Dopo aver abbandonato il suo passeggero, prima che la polizia circondasse il veicolo, l'uomo è arrivato alla spiaggia più vicina dove ha anche aiutato un ragazzo a seppellirsi sotto la sabbia (sì, pare sia andata davvero così, se il caldo non ci ha dato alla testa!). Dopo pochi minuti, l'uomo è stato raggiunto dagli agenti della polizia che l'hanno acciuffato e arrestato.

Il "vero" Joker, invece, arriverà al cinema in autunno, interpretato da Joaquin Phoenix. L'attore americano interpreterà il famoso personaggio nel prossimo film diretto da Todd Phillips. Come dichiarato anche dallo stesso regista, la storia non si ispirerà ai fumetti ma si concentrerà sulle vicende dell'uomo che si nasconde dietro la maschera di Joker. Protagonista è Arthur Fleck, un cabarettista messo ai margini della società che in poco tempo si trasforma in un criminale pronto a seminare il caso più totale indossando un costume da clown. Nel cast di Joker, oltre allo stesso Phoenix, ci saranno tra gli altri anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen e Douglas Hodge. La pellicola verrà distribuita nelle sale statunitensi dal 4 ottobre, mentre in Italia arriverà dal 3 e sarà proibita ai minori di 14 anni.