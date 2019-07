Si veste da Batman e salva cani e gatti: un cavaliere oscuro dal cuore grande

Batman esiste davvero ed è il paladino di cani e gatti, vive in Florida, non guida la batmobile ma una macchina modificata per far viaggiare in totale confort gli amici a 4 zampe. Ovviamente non ha niente in comune con i vari Ben Affleck e Robert Pattinson, ma, come l'Uomo Pipistrello dei fumetti, combatte contro i malvagi.

Che nel caso di Chris Van Dorn, questa la vera identità del 27enne di Orlando, sono tutti coloro che abbandonano i propri animali in rifugi poco sicuri o addirittura per strada. Chris, che di giorno lavora come ingegnere del suono, di notte indossa la sua "armatura" in lattice nera, il mantello, la maschera del suo supereroe preferito e risponde alle richieste d'aiuto che riguardano animali in difficoltà.

Batman, come lui stesso ha raccontato, è un personaggio che sente molto affine a se stesso: come Bruce Wayne, anche Chris ha una storia familiare difficile alle spalle, con un padre, a cui era affezionatissimo, morto da poco e una madre costretta a convivere con un disturbo neurologico. Il giovane Batman però non si abbatte: "A tutti piace il Cavaliere Oscuro" ha raccontato a MNN. "Ho pensato che sarebbe stato il modo perfetto per far capire lo spirito della mia organizzazione non profit: fare buone azioni, diffondere vibrazioni positive, portare gioia alle persone e salvare quanti più animali possibile".

Chris ha infatti fondato la sua organizzazione, Batman4Paws, che funziona come una vera e propria rete di adozioni per animali abbandonati o condannati all'abbattimento. E non solo cani e gatti: come dice il soprannome che lui stesso adora, Goatman, Chris giura che se dovesse trovarsi a salvare capre, maiali o cavalli lui sarebbe solo più felice di ingrandire il suo particolare "circolo" di animali salvati. Anche per questo ha avviato una raccolta fondi online che, spera, gli consentirà di acquistare un camper su cui poter trasportare gli amici a 4 zampe in maniera più confortevole.

Come ha raccontato durante l'intervista, infatti, a volte gli capita di guidare senza sosta anche per 10 ore, attraversando gli Stati Uniti solo per poter portare nel minor tempo possibile un animale bisognoso d'aiuto in una nuova casa piena d'amore pronta ad accoglierlo. L'idea è nata nel 2014, quando suo padre portò a casa quello che è ancora il fedele amico di Chris, Mr. Boots, un cane trovato mentre vagava abbandonato in un bosco. La pena provata da tutta la famiglia per quell'animale denutrito e coperto di pulci e zecche ha convinto Chris a diventare il paladino di tutti gli animali in difficoltà.

La sua organizzazione, Batman4Paws, ora è alla ricerca di fondi, con un campagna su GoFundMe.com, che permettano a Chris di ingrandire la sua attività in modo da aiutare sempre più animali in giro per gli Stati Uniti e oltre. Perchè in fondo il supereroe più grande di tutti è anche quello capace di chiedere aiuto nel momento del bisogno.