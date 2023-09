Showdown in Milan, primi match annunciati per il grande evento della OTT (Over The Top Wrestling)

"Italy vs the World": i migliori atleti italiani contro i migliori talenti internazionali. Cinque match imperdibili per il debutto della promotion irlandese in Italia.

Il tour europeo della OTT (Over The Top Wrestling) per il suo nono anniversario toccherà anche l'Italia. Sabato 4 novembre la promotion numero d'Irlanda debutterà nel nostro Paese con il grande evento Showdown in Milan, in programma presso il Palazzetto dello Sport di Pero (MI). Al momento la dirigenza ha annunciato i primi cinque match che rientrano nello speciale format "Italy vs the World".

Brixia Bone Breakers vs Social Elite

Da un lato quello che da molti è stato definito come il miglior tag team d'Italia, dall'altro una delle coppie principali della OTT. Mirko Mori e Niko Inverardi sono reduci da una grande esperienza internazionale in Giappone e hanno già dato prova di aver cambiato stile di combattimento, riflettendo le lezioni impartite dal maestro Tajiri in terra nipponica. Riusciranno Matthew Smyth e Sean Guinness a tenergli testa?

Sam Rogers vs Scotty 2 Hotty

Il maestro del "Worm" contro lo "Stupendo" Sam Rogers, due personalità completamente agli antipodi. Un banco di prova internazionale davvero importante per Sam, di recente grande protagonista in Austria. Scotty 2 Hotty, ex WWE Superstar, non ha invece bisogno di presentazione e torna in Italia dopo il suo trascorso in ICW (Italian Championship Wrestling).

Fabio Ferrari vs Gianni Valletta

Un istituzione del wrestling italiano, il "diavolo rosso" affronterà il wrestler internazionale Gianni Valletta, head coach della Pro Wrestling Malta. I due si conoscono molto bene....chi riuscirà a spuntarla questa volta?

Matt Disaster & ? vs The Draw

L'attuale OTT World Champion e il suo compagno di stable affronteranno Matt Disaster, stella della Milan Wrestling Federation, e un partner a sorpresa. Chi si unirà allo show?

No Limits Championship: Trent Seven vs Renzo Rose

Il ritorno a casa del "figliol prodigo". Dopo aver lasciato l'Italia due anni fa, Renzo Rose si è fatto un nome all'estero, diventando uno dei volti di punta della OTT: ha calcato il ring con Tajiri, Big Damo e Carlito, solo per citarne alcuni. Adesso ha lanciato la sfida a Trent Seven, ex stella di NXT UK.

Con un promo molto acceso e ben diretto, Renzo Rose ha fatto capire al mondo intero le sue intenzioni: vuole portarsi a casa il titolo e festeggiare con il pubblico italiano, famiglia e amici.

I biglietti per assistere al debutto della OTT in Italia sono ancora in vendita, ma affrettatevi....l'annuncio di questi 5 match li farà andare senza dubbio a ruba.