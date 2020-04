Shiri Appleby regista del film Disney+ intitolato Wouldn't It Be Nice

L'attrice Shiri Appleby sembra sia la regista del nuovo film Wouldn't It Be Nice, progetto destinato a Disney+.

Shiri Appleby sarà la regista di Wouldn't It Be Nice, un nuovo film prodotto per Disney+, una commedia romantica che verrà scritta da Emma Fletcher e prodotta da Andrew Gunn.

L'ex star di Roswell si è già messa alla prova come regista in occasione di alcuni episodi di serie tv come UnREAL e sarebbe pronta a debuttare alla guida di un lungometraggio.

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno rivelato che Shiri Appleby ha proposto il proprio approccio al progetto ai manager della Disney via Zoom, diventando così probabilmente la prima regista a essere assunta in questo modo. Il progetto, tuttavia, sembra sia ancora in fase di sviluppo e mancherebbe il via libera definitivo per poter confermare la produzione di Wouldn't It Be Nice.

La star, tuttavia, sembra aver confermato online che l'accordo è stato raggiunto.

Il film ha come protagonisti dei teenager - una star del football in ascesa e una ragazza intelligente con poche prospettive - che si risvegliano 20 anni dopo scoprendo di essere sposati e di vivere una vita che nessuno di loro due si aspettava.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2009 e le precedenti bozze della sceneggiatura sono state firmate da Gabe Sachs e Jeff Judah, e da Barry Blaustein e Jason Hefter.

Fletcher, che ha firmato la bozza attuale, ha in passato lavorato nel team di show come Parks and Recreation e Red Oaks, e del film Social Justice Warrior che era stato inserito nella Black List del 2017.

Shiri Appleby ha recentemente diretto delle puntate di Roswell, New Mexico, Mixed-ish, Light as a Feather e Pretty Little Liars: The Perfectionists.