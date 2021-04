Shining Vale: Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino nella serie STARZ

Shining Vale è la nuova serie STARZ con protagonisti Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino.

Il progetto ha ottenuto il via libera alla realizzazione di una prima stagione che sarà composta da otto episodi e il pilot è stato diretto e prodotto da Dearbhla Walsh, già nel team di The Handmaid's Tale.

Shining Vale sarà una serie di genere comedy- horror composta da episodi della durata di trenta minuti creata da Jeff Astrof (Trial & Error) e Sharon Horgan (Divorce) nell'ambito dell'iniziativa #TakeTheLead, un impegno globale dell'azienda per aumentare ulteriormente le narrazioni di donne, sulle donne e per le donne e sul pubblico meno rappresentato.

Lo show è una commedia horror su una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla grande città a una casa in cui hanno avuto luogo fatti terribili. Nessuno sembra accorgersene tranne Pat (Courteney Cox), che è convinta di essere depressa o posseduta. Patricia "Pat" Phelps è un'ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull'emancipazione femminile intriso di droga e alcol (nota anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l'ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Greg Kinnear), e i figli adolescenti sono nella fase in cui detestano i genitori. Moglie fedele fino al suo unico errore, una relazione torrida con un giovane tuttofare, in un ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio, fa trasferire la famiglia dal delirio della città a una grande e vecchia casa in periferia che ha un passato lugubre. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.

La nuova serie STARZ Original sarà presentata sul canale STARZ negli Stati Uniti e in Canada, e andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti sulla piattaforma streaming premium Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Christina Davis, presidente STARZ della programmazione originale, ha dichiarato: "Shining Vale è una serie intelligente, spaventosa e divertente che racconta la storia di una famiglia che si trova improvvisamente a vivere con un essere paranormale. L'essere aiuta il personaggio di Courtney Cox a ritrovare sé stessa nel momento in cui inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale. Questo gruppo di talentuosissimi attori, produttori esecutivi e registi riescono a mescolare brillantemente commedia e horror, e questa serie esemplifica l'impegno della rete per aumentare la rappresentazione femminile dentro e fuori dallo schermo".

Courtney Cox interpreta il ruolo principale di Patricia "Pat" Phelps, Greg Kinnear interpreta il marito sempre ottimista, Terry Phelps, la cui pazienza e autocontrollo saranno messi alla dura prova; Mira Sorvino interpreta Rosemary, l'alter ego di Pat, dalla doppia personalità, la sua musa o un demone che cerca di possederla; Merrin Dungey è Kam, editore e vecchia amica di Pat; Gus Birney e Dylan Gage recitano nei panni dei figli adolescenti di Pat e Terry, Gaynor e Jake.

Shining Vale è prodotto da Jeff Astrof di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment. Courteney Cox è anche produttrice. Jeff Astrof ha scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota, tratto da una storia di Horgan & Astrof. La serie è prodotta da Warner Bros.Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.

Il vicepresidente senior della programmazione originale Juan Alfonso è l'esecutivo che sovrintende a Shining Vale per conto di STARZ.