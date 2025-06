Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt si presenta con un nuovo nome

La secondogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie, sta per debuttare con un nuovo nome.

Secondo un comunicato stampa ottenuto da Page Six, L'Officiel e Variety, la figlia della famosa coppia ha annunciato il cambiamento di nome durante una rara apparizione a Los Angeles per il lancio della capsule collection femminile della stilista francese Isabel Marant con l'azienda di lusso Net-A-Porter.

In occasione della festa, è stata accreditata per la coreografia di un numero di danza originale. Il suo nuovo nome? Shi Joli.

La scelta di rinunciare al cognome del padre

Angelina Jolie: una foto al Torino Film Festival

L'anno scorso la celebre figlia d'arte, precedentemente nota come Jolie-Pitt, è riuscita a rimuovere legalmente Pitt dal suo cognome. La richiesta di cambio di nome della diciottenne era stata accolta in agosto da un giudice della Corte Suprema di Los Angeles.

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

"Non essendoci obiezioni, la richiesta di cambio di nome è accolta", si leggeva nell'ordinanza. "Il decreto è firmato e archiviato. Il nome della firmataria è cambiato da Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie".

Quasi un anno fa, Jolie ha presentato la petizione per usare solo il cognome da nubile della madre il 27 maggio, giorno del suo 18° compleanno. Come richiesto dalla legge in California, Jolie ha pubblicato settimanalmente su un giornale un avviso pubblico del suo tentativo di cambiare il nome in Shiloh Nouvel Jolie prima dell'udienza prevista.

Angelina e Shiloh Jolie sul red carpet

Brad Pitt parla per la prima volta del divorzio da Angelina Jolie

Pitt e Jolie hanno sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. Nelle ultime settimane, l'attore ha avuto modo di parlare del suo divorzio dall'ex attrice conosciuta sul set di Mr. and Mrs. Smith.

Il 28 maggio GQ ha pubblicato un articolo sul prossimo film di Pitt, F1, e gli ha chiesto del suo divorzio da Jolie, ottenuto a dicembre dopo otto anni di battaglia in tribunale. Pitt ha risposto in modo sorprendentemente pacato alla domanda se la questione conclusa avesse portato un po' di sollievo: "No, non credo che sia stata una cosa così importante", ha detto Pitt alla rivista. "È solo qualcosa che è giunta a conclusione. Dal punto di vista legale".