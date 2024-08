Shiloh, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, abbandona ufficialmente il cognome del padre

Uno dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt ha ufficialmente abbandonato il cognome Pitt. Lunedì un tribunale di Los Angeles ha accolto la richiesta della terzogenita dell'ex coppia di cambiare legalmente il suo nome da Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.

Inizialmente aveva presentato la petizione per rendere ufficiale il cambio di nome il 27 maggio, giorno in cui aveva compiuto 18 anni. Diversi organi di stampa hanno riferito che altri figli della coppia hanno informalmente escluso Pitt dai loro nomi, ma Shiloh è la prima a intraprendere passi legali per formalizzare il cambio di nome. In particolare, la figlia Vivienne è stata indicata nel programma di The Outsiders a Broadway come "Vivienne Jolie".

Angelina Jolie vuole lasciare Hollywood dopo il divorzio da Brad Pitt: "Qui non sono libera di muovermi"

La separazione

Oltre a Shiloh e Vivienne, l'ex coppia ha altri quattro figli, Maddox, Pax, Zahara e Knox. L'attrice di Maleficent, che ha raggiunto la fama negli anni '90, ha chiesto lei stessa un cambio di nome nel 2002 per abbandonare legalmente il cognome del padre Jon Voight dopo che la loro relazione si era, a quanto pare, deteriorata.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena del film d'azione mr. and Mrs. Smith

Pitt e Jolie sono stati partner romantici per un decennio dal loro matrimonio nel 2014. La Jolie ha chiesto il divorzio nel 2016 e un giudice li ha dichiarati single nel 2019, ma la causa di divorzio non è stata finalizzata e le questioni di custodia e finanziarie sono ancora in discussione.

Negli ultimi anni gli attori hanno anche intentato cause legali l'uno contro l'altro a causa di disaccordi sulle loro attività commerciali e proprietà comuni, tra cui un'azienda vinicola in Francia.

Brad Pitt e Angelina Jolie sul red carpet degli Oscar 2014

In un documento del 2022, la Jolie ha affermato che durante un volo del 2016 Pitt l'ha afferrata per la testa e l'ha scossa, poi ha soffocato uno dei loro figli e ne ha colpito un altro quando questi ha cercato di difenderla.

I rappresentanti di Shiloh non hanno risposto alle richieste di commento. La notizia della concessione della petizione è stata riportata per la prima volta dal sito web delle celebs TMZ.