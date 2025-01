Angelina Jolie in aiuto durante gli incendi a Los Angeles: "Sta facendo tutto il possibile"

La star di Maria sta fornendo la propria assistenza a coloro che sono stati colpiti dai roghi in California.

Angelina Jolie si sta adoperando negli ultimi giorni per offrire il proprio supporto alle persone in difficoltà durante gli incendi a Los Angeles. Una fonte ha dichiarato alla stampa che l'attrice ha offerto massima disponibilità.

Secondo le ultime indiscrezioni, Angelina Jolie avrebbe aperto la propria casa ad amici costretti ad evacuare l'area di Los Angeles nell'arco dell'ultima settimana. Diversi colleghi e persone care dell'attrice hanno subito la perdita della loro abitazione.

Angelina Jolie apre casa sua per aiutare gli amici

"Angie ha il cuore spezzato per coloro che hanno perso le loro case o sono stati colpiti dagli incendi" ha spiegato la fonte a People "Sta facendo tutto il possibile per aiutare, incluso aprire la sua casa agli amici che sono stati costretti ad evacuare".

Primo piano di Angelina Jolie

Angelina Jolie risiede nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles, proprietà storica e in precedenza appartenuta ad una leggenda del cinema come Cecil B. DeMille, che l'attrice ha acquistato nel 2017 per circa 25 milioni di dollari.

Gli incendi a Los Angeles e le star coinvolte

I roghi in California si sono sviluppati da martedì 7 gennaio e nei giorni successivi ha avvolto diverse aree intorno a Los Angeles, trasformandosi in uno degli eventi più distruttivi nella storia degli USA.

Circa 10.000 edifici sono stati rasi al suolo tra Pacific Palisades, Eaton e Pasadena. Tra le migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case diverse star di Hollywood come Leighton Meester, Adam Brody, Anna Faris, Ricki Lake, Cary Elwes, David Lynch, Anthony Hopkins e Mark Hamill.