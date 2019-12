Sherlock Lab: secondo appuntamento col laboratorio di scrittura e cinema di Napoli

Secondo appuntamento con lo Sherlock Lab, il laboratorio di scrittura e di cinema di Napoli: venerdì 20 dicembre alle 17.30 presso gli spazi della Libreria Mondadori di Vomero Rione Alto si terrà il secondo seminario in compagnia dello scrittore Maurizio De Giovanni e dei suoi consigli su come diventare un giallista perfetto.

Quali sono le regole fondamentali del buon racconto poliziesco? Come si adatta una storia mystery per il grande o il piccolo schermo? A questa e ad innumerevoli altre domande risponderà l'autore napoletano dall'alto dei suoi continui successi editoriali e audiovisivi (Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone). L'evento è riservato agli iscritti allo Sherlock Lab, per ulteriori informazioni 081/5452957 o sherlocklab67@gmail.com.

Sherlock Lab è un laboratorio di scrittura mystery con elementi di cinema e fumetto, ideato da Giuseppe Cozzolino in onore del più celebre detective letterario, ideato da Sir Arthur Conan Doyle (e immortalato da oltre un secolo da cinema e televisione), e strutturato in otto conferenze/lezioni mensili - da novembre 2019 a giugno 2020 - finalizzate a fornire input e consigli pratici per la scrittura di racconti, soggetti e sceneggiature "in giallo". Le attività si svolgeranno presso gli Spazi della Libreria Mondadori Rione Alto di Napoli (Via Onofrio Fragnito 64).

Un progetto finalizzato a fondare una community di cultori del genere, con momenti di piacevole interazione sui temi del divertentismo letterario e multimediale. Fra i media partners del laboratorio: Sherlock Magazine, Giornale del Giallo e la Casa Editrice Providence Press, specializzata in mystery e weird.