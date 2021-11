Sheriff Tiraspol-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions in onda stasera

Sheriff Tiraspol-Inter è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a Tiraspol: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Sheriff Tiraspol-Inter è la partita in programma stasera alle 21:00 e valida per la UEFA Champions League 2021/2022. Gli uomini di Simone Inzaghi affrontano la sorpresa del gruppo D, la squadra moldava che guida inaspettatamente la classifica in condivisione con i madrileni di Carlo Ancelotti.

Dove vederla in TV

Sheriff Tiraspol-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio. La telecronaca dell'incontro è affidata ad Andrea Marinozzi, il commento tecnico è di Beppe Bergomi. Il fischio di inizio dell'incontro è previsto per le ore 21:00. Sheriff Tiraspol-Inter è la prima partita di ritorno del girone D di Champions League.

Ecco la classifica del girone: Sheriff e Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar 1.

Prima e dopo l'incontro Sky propone Champions League Show, per introdurre e commentare le partite della seconda giornata della fase a gironi. In studio Anna Billò e la sua squadra di opinionisti formata da allenatori e calciatori con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

Dove vederla in streaming

Il match Sheriff Tiraspol-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.