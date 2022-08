She-Hulk: Charlie Cox, Mark Ruffalo, Tim Roth e Benedict Wong nelle nuove foto

She-Hulk arriverà il 18 agosto su Disney+ e, nell'attesa di vedere per la prima volta in azione sugli schermi Jennifer Walters, le nuove foto condivise online ritraggono alcuni dei volti conosciuti del MCU: Charlie Cox, Mark Ruffalo, Benedict Wong e Tim Roth.

I fan, in particolare, saranno felici di rivedere Daredevil in azione dopo una breve apparizione dell'avvocato Matt Murdock nel film Spider-Man: No Way Home.

La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ha spiegato che la serie sarà molto diversa da quelle del passato e sarà contraddistinta da un umorismo irriverente.

La creatrice Jessica Gao ha confermato che potrebbe essere considerata la prima comedy con episodi di trenta miuti della Marvel.

La serie mostrerà quello che accade a Jennifer Walters, brillante avvocato che lavora a New York, dopo che riceve i poteri di suo cugino Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo. Tra gli interpreti ci saranno anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Ginger Gonzaga, Josh Segura, e Renee Elise Goldsberry

Charlie Cox, prossimamente, sarà invece nuovamente assoluto protagonista di una serie grazie a Daredevil: Born Again, che lo vedrà recitare accanto a Vincent D'Onofrio.