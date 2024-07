Shannen Doherty aveva registrato cinque episodi del podcast di Streghe prima della scomparsa

L'attrice aveva partecipato al programma rewatch della serie con i suoi ex colleghi e amici.

Il cast di Streghe continuerà ad onorare la memoria di Shannen Doherty nel podcast rewatch, House of Halliwell, lanciato per la prima volta nel 2022 e tornato dopo una lunga pausa con la presenza di Shannen Doherty.

Convinta dalle sue co-star nella serie, Holly Marie Combs, Brian Krause e Drew Fuller, l'attrice aveva registrato cinque puntate prima della prematura scomparsa di sabato 13 luglio, avvenuta in seguito ad una lunga malattia.

Episodi del podcast

Sull'account Instagram del podcast è stato pubblicato un post in ricordo dell'attrice:"Questo show, questo personaggio, questo podcast significavano così tanto per Shannen che non vedeva l'ora di condividerlo con i fan di Streghe ovunque. Vogliamo onorare la sua memoria e soddisfare i desideri di Shannen trasmettendo i primi cinque episodi che ha registrato prima della sua scomparsa".

"Era appassionata di questo progetto" si legge nella didascalia del post di House of Halliwell "e orgogliosa di aver interpretato Prue Halliwell. Speriamo che questi episodi offrano un po' di conforto a tutti coloro che l'hanno amata. Prue, la tua memoria rimane e la tua magia vive ancora".

Il primo episodio del podcast, che si concentra sul pilot del 1998, è stato pubblicato domenica con il titolo Shannen's Magic Lives On. Brian Krause ha introdotto l'episodio con queste parole:"Vi parlo con il cuore pesante dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Shannen Doherty solo ieri pomeriggio. Troppo giovane, troppo talentuosa, troppo amorevole, troppo grata, troppo presto. Shannen ci mancherà moltissimo e siamo così onorati che sia stata con noi e abbia voluto questa nuova incarnazione di House of Halliwell".

Secondo Brian Krause, Shannen Doherty era determinata a rendere lo show un successo e fornire tante informazioni dietro le quinte della serie tv:"Incontrare i fan le ha dato tanto, dal punto di vista emotivo. [...] So che House of Halliwell era il suo piccolo contributo".