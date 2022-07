Shakira rischia 8 anni di carcere e 23 milioni di dollari di multa per evasione fiscale in Spagna

Shakira rischia di dover affrontare ben otto anni di carcere e di dover pagare 23 milioni di dollari di multa per evasione fiscale in Spagna, secondo quanto riferito da Reuters.

Shakira è nei guai: un pubblico ministero spagnolo potrebbe chiedere un massimo di 8 anni di carcere e una multa da 23 milioni di dollari contro la superstar per evasione fiscale. La tre volte vincitore del Grammy è accusata di non aver pagato quasi 15 milioni di dollari di tasse dal 2012 al 2014.

La superstar, d'altro canto, afferma di aver già pagato circa 17,5 milioni di dollari all'ufficio delle imposte spagnolo per adempiere al suo obbligo. Eppure, nel luglio dello scorso anno, un giudice ha stabilito che c'erano abbastanza "prove di condotta criminale" per processare la cantante.

Sebbene Shakira sia colombiana, l'ufficio del pubblico ministero sostiene che fosse "residente in Spagna tra il 2012 e il 2014 e che nel maggio 2012 abbia acquistato una casa a Barcellona". Quell'abitazione, sostengono i funzionari, non era soltanto della cantante, ma anche del marito Gerard Pique ​​e del loro figlio, nato in Spagna nel 2013. I due hanno annunciato che si sarebbero separati il ​​mese scorso.

Una dichiarazione dei rappresentanti della superstar, rilasciata per la BBC, secondo quanto riferito da Reuters, afferma che Shakira è "pienamente fiduciosa della sua innocenza" e vede il caso come una "violazione dei suoi diritti". Secondo quanto riferito, la star ha recentemente rifiutato un'offerta di transazione da parte dei pubblici ministeri.