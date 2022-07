Gerard Piqué fischiato: il pubblico dello stadio inneggia a Shakira (video)

Gerard Piqué è stato fischiato negli Stati Uniti durante l'amichevole Barcellona-Real Madrid: l'incontro si è giocato a Las Vegas e il pubblico ha inneggiato a Shakira, rumoreggiando ogni volta che il calciatore catalano toccava palla.

Shakira ha lasciato Gerard Piqué, circa un mese e mezzo fa, quando ha scoperto il tradimento del calciatore con una ragazza di poco più di vent'anni, cameriera del ristorante catalano 'La Traviesa'. La fine della relazione è stata sancita dal classico comunicato ufficiale in cui c'era scritto "Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione".

L'amichevole Barcellona-Real Madrid si è giocata all'Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada davanti a 70mila spettatori. Un pubblico potenzialmente neutrale, composto quasi interamente da statunitensi che però, dall'ingresso in campo dei giocatori si è subito schierato contro Gerard Piqué, il difensore della nazionale spagnola è stato fischiato al passaggio sotto le tribune, mentre il pubblico gridava il nome di Shakira. Poi, una volta in campo, è entrato al 61' per sostituire Eric, i fischi si sono ripetuti ogni volta che Piqué toccava palla, mentre sugli spalti veniva inneggiava con cori a favore della cantante colombiana.

Jordi Alba intervistato a fine partita ha detto "non so a cosa siano dovuti questi fischi. Li abbiamo sentiti", evidentemente, il nome di Shakira urlato dai tifosi non ha aiutato il difensore catalano a capire cosa stesse succedendo sugli spalti. Il calciatore poi, riferendosi a Piqué, ha detto "Non credo che gli importi molto. Lo conosciamo già. È ammirevole. Zero pressione per lui. Penso che lo motivi ancora di più".