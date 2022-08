Gerard Piqué bacia in pubblico la nuova fiamma, Clara Chia Martì (Foto)

Gerard Piqué è stato pizzicato mente baciava in pubblico Clara Chia Martì, la ragazza per cui, molto probabilmente, ha lasciato Shakira.

Gerard Piqué ha baciato in pubblico per la prima volta la sua nuova fiamma Clara Chia Martì: sarebbe lei la 23enne per cui il calciatore del Barcellona si è diviso da Shakira. Le foto sono state pubblicato da Socialité, il programma in onda sull'emittente spagnola Telecinco.

Le prime indiscrezioni sulla relazione tra Gerard Piqué 35 anni, e Clara Chia Martì, 23 anni sono state lanciate da The Sun, il tabloid inglese che ha anticipato, di qualche giorno, le foto pubblicate nelle ultime ore da Socialité. Il calciatore catalano, nelle immagini diffuse dal programma di Telecinco, si scambia baci ed effusioni con la sua giovane collaboratrice. La conduttrice del programma ha detto che le foto sono state fatte durante un concerto di Dani Martin a Baja Cerdana. Durante il live dell'ex frontman della band pop punk El Canto, i due, afferma Socialité: "Si sono scambiati coccole davanti a tutti.Il loro atteggiamento era rilassato, dando la sensazione di non essere in una fase iniziale", come hanno riferito alcuni presenti ai giornalisti spagnoli.

Clara Chia Martì è una studentessa di Pubbliche relazioni, in passato ha lavorato per alcuni eventi organizzati dalla società di produzione di Piqué. I giornalisti di El Periódico hanno commentato: "Si sono baciati e ci sono stati tanti gesti di complicità: abbracci e carezze".

Nel frattempo la cantante sembra essere sul piede di guerra, dopo aver scoperto del tradimento del compagno, grazie ad un'agenzia investigativa, ora l'artista colombiana vorrebbe trasferirsi a Miami con Milan e Sasha, i figli che condivide con Piqué, sembra che Shakira voglia provvedere da sola al mantenimento dei ragazzi.