Shakhtar Donetsk-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League in onda oggi

Shakhtar Donetsk-Inter è il match valido per la Champions League 2021/2022 che si gioca oggi a San Siro: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Shakhtar Donetsk-Inter è la partita in programma oggi alle 18:45 valida per la UEFA Champions League 2021/2022. Gli uomini di Simone Inzaghi sono volati in Ucraina per affrontare la squadra allenata dall'italiano Roberto De Zerbi.

Dove vederla in TV

Inter- Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) del satellite e il 472 e 482 del digitale, con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Shakhtar Donetsk-Inter è la seconda partita di andata del gruppo D che comprende anche il Real Madrid, e lo Sheriff, squadra della Moldavia. L'Inter e la squadra ucraina si presentano a questo incontro con 0 punti, avendo perse entrambe la partita di esordio.

Prima e dopo l'incontro Sky propone Champions League Show, per introdurre e commentare le partite della seconda giornata della fase a gironi. In studio Anna Billò è la sua squadra di opinionisti formata da allenatori e calciatori con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

Dove vederla in streaming

Il match tra Shakhtar Donetsk-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.