Shailene Woodley tra le protagoniste della serie Three Women

Shailene Woodley sarà la protagonista di Three Women, una serie tratta dal libro scritto da Lisa Taddeo che si occuperà dell'adattamento per il piccolo schermo.

Il progetto sarà realizzato per Showtime che ha ottenuto nel 2019 i diritti televisivi dell'opera letteraria.

Le riprese di Three Women inizieranno in autunno e nelle puntate, della durata di un'ora, si racconterà la storia di tre donne che cercano di modificare radicalmente la propria vita. Lina, che vive nella provincia dell'Indiana, è da un decennio alle prese con un matrimonio privo di passione e inizia una relazione extraconiugale. Sloane, un'imprenditrice molto glamour del Nord Est, è coinvolta in un matrimonio aperto con Richard, ma l'entrata in scena di due sconosciuti sexy minaccia la loro storia d'amore. Maggie, una studentessa del North Dakota, affronta le conseguenze della scelta di accusare il suo insegnante di letteratura inglese di avere avuto con lei una relazione inappropriata. Gia (Shailene Woodley) è una scrittrice alle prese con la perdita della propria famiglia e convince queste tre donne a raccontarle la propria storia, e il suo rapporto con loro le cambierà la vita.

Lisa Taddeo ha scritto il libro Three Women, in cui si raccontano le conseguenze dei desideri sessuali nella vita di tre donne americane "comuni", dopo aver compiuto delle ricerche approfondite e aver lavorato al progetto per un decennio.