Shad Gaspard è morto, l’ex wrestler ed attore è annegato mentre tentava di salvare il figlio

Shad Gaspard è ufficialmente morto: attore ed ex star del wrestling l'uomo aveva 39 anni ed era scomparso in mare domenica scorsa dopo che un'onda anomala lo aveva travolto mentre aiutava i bagnini a salvare il figlio.

Shad Gaspard era scomparso in mare da quarantotto ore quando è arrivata la notizia che la polizia di Venice Beach aveva ritrovato un cadavere che corrispondeva alla sua descrizione. Poche ore dopo è arrivata la conferma del riconoscimento del corpo dell'ex wrestler da parte dei familiari. Shad Gaspard era stato travolto domenica scorsa da un'onda anomala mentre aiutava i bagnini a mettere in salvo il figlio di 10 anni, finito in un pericoloso gioco di correnti che gli impediva di tornare a riva. Il ragazzo è stato salvato, subito dopo sono iniziate le ricerche di Shad anche con l'aiuto di barche ed elicotteri.

Shad Gaspard è stato un lottatore di Wrestling, in coppia con JTG formava il tag team nominato Cryme Tyme, ha fatto parte sia del roster della World Wrestling Entertainment RAW che di quello di SmackDown. Al cinema ha partecipato a numerosi film e serie tv tra cui tra cui Black Panther, Dal tramonto all'alba - La serie e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Il suo amico e compagno di squadra JTG ha condiviso su Twitter uno screenshot del 26 gennaio in cui Shad scriveva "se dovessi morire, sappi che ti vorrò bene come un fratello ed un amico per sempre, anche oltre questa vita" a cui JTG rispose: "Ti voglio bene anch'io fratello. #Nohomo"