Sexy Beast: la data di uscita e le prime foto della nuova serie targata Paramount+

Paramount+ ha confermato oggi che la serie drammatica originale britannica Sexy Beast debutterà in esclusiva il 25 gennaio 2024 in Italia e in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio. Paramount+, inoltre, ha pubblicato una selezione di foto in anteprima che mostrano per la prima volta le star della serie James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Greene.

La serie prequel esplora le origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si ritrovano nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni '90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo.

James McArdle (Mare of Easttown, Angels in America) è Gal Dove, mentre Emun Elliott (The Rig, The Gold) è Don Logan: i due sono migliori amici e ladruncoli di provincia, che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta. Sarah Greene (Bad Sisters, Normal People) è Deedee Harrison, un'affascinante star del cinema per adulti le cui ambizioni di controllare il proprio destino personale e la sua storia d'amore con Gal Dove la mettono in pericolo. Stephen Moyer (Shots Fired, True Blood) è Teddy Bass, un infido nome in ascesa nel mondo della malavita, che seduce Gal e Don nella sua rete criminale, e Tamsin Greig (Episodes, Friday Night Dinner) è Cecilia, la sorella maggiore di Don, patologicamente controllante e temibile.

"Mi sento molto fortunata a far parte di questo mondo", ha dichiarato la star della serie McArdle. "La storia originale lascia così tanto spazio a tutti noi per chiederci cosa sia successo all'interno dell'amicizia tra Gal e Don negli anni precedenti - non vedo l'ora che tutti possano ritrovare questi personaggi e scoprirlo".