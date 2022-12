Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso, stasera su Cielo: anticipazioni

Da stasera 8 dicembre Cielo presenta Sex Sells - WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso: un doppio appuntamento settimanale in seconda serata

Su Cielo da stasera 8 dicembre, ogni giovedì, in seconda serata, al via Sex Sells - WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso: un doppio appuntamento settimanale con una nuovissima, divertente e rivelatrice serie tv in compagnia della podcaster americana WeezyWTF.

Personalità social nota e dirompente, WeezyWTF ha fatto carriera parlando di sesso. Nel 2017 ha collaborato con la sua migliore amica del liceo alla creazione del podcast Whoreible Decisions, che si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei podcast più audaci e veritieri sul sesso per il modo in cui sono stati trattati ed indagati argomenti tabù quali il sesso a pagamento, il feticismo e l'autoerotismo.

Lo scopo principale del progetto è stato quello di mettere al bando vergogna e moralismi nei confronti della sessualità. Weezy ha poi traslato il medesimo obiettivo anche nella produzione di ''Sex Sells - WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso'', una serie che vuole debellare le censure sui lavori che ruotano intorno all'industria del sesso dando voce a chi vi prende parte. In ogni puntata di Sex Sell - WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso verrà esplorato, con accuratezza e naturalezza, un mestiere particolare: dal business dei video hard su OnlyFans alle pratiche BDSM, dal Naked Yoga (yoga da nudi) all'universo dei Sex Toys, per finire con il fenomeno delle CamGirls e delle Dominatrix.