Sex Education 3, Aimee Lou Wood sulle riprese con la capra: "Era lei a comandare"

Sex Education 3 è finalmente su Netflix, e come abbiamo potuto notare già dai trailer, nei nuovi episodi avrebbe fatto la sua comparsa una guest star davvero speciale: la capra Folly. Peccato che, stando a quanto raccontato da Aimee Lou Wood, non sia stato semplicissimo lavorare con l'animale.

La cara Folly, di cui Aimee (Wood) e Steve (Chris Jenks) si devono prendere cura nella nuova stagione, sembra infatti essersi dimostrata proverbialmente testarda sul set, tanto che il ritmo delle riprese è stato spesso dettato da lei.

"Gli esiti della giornata dipendevano da lei" ricorda Wood in un'intervista con DigitalSpy "Perché, onestamente, non avevo alcun controllo su quella capra. E non volevo! Volevo che fosse lei a guidarmi. Il che, tuttavia, significava anche che ci sarebbe voluto più tempo per far tutto".

"Anche per quella scena in cui dovevo portarla fuori per andare in bagno, che dura praticamente 10 secondi, ci è voluto così tanto perché anche se tutti mi dicevano 'Aimee, devi prendere una decisione e andare avanti, e poi la capra ti verrà dietro', io ero tipo 'No, non voglio. Aspetterò che sia lei a muoversi e farmi strada!'" continua l'attrice.

"Per la cronaca, però, è migliorata parecchio con il tempo. Più esperienza faceva nel campo, e meglio andava. Forse a un certo punto ha capito che il tempo è denaro" rivela poi Wood, ridendo "Ma continuava comunque a trascinarsi [scocciata]!"

E dire che con la co-star di Wood, Lino Facioli, si è comportata così bene...

"Faceva tutto quello che le diceva Lino. Sul serio, praticamente lo coccolava! Andava ovunque andasse lui. E invece con me... Mi lanciava delle occhiate come per dire 'Nope, nope. Non se ne parla'". "Adoro Folly. Avrei solo voluto che lei mi amasse di più" conclude "Speravo sarebbe arrivato il momento di 'Folly e Aimee', e invece niente".