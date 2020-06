Sex Crimes - Giochi pericolosi: stasera su Rai4 il sexy thriller con Denise Richards e Neve Campbell

Alta tensione stasera su Rai4, alle 21.10, con Sex Crimes - Giochi pericolosi, film ad alto tasso di sensualità diventato un piccolo cult del cinema anni '90.

Un thriller erotico che porta in scena una morbosa vicenda di violenze e ricatti che vede come protagonisti Matt Dillon, nei panni di un professore accusato di violenza sessuale, Denise Richards e Neve Campbell, che interpretano le due studentesse accusatrici, e Kevin Bacon nei panni del detective che indaga sull'accaduto.

Sam Lombardo, un rispettato insegnante di una scuola superiore della Florida, vede cambiare totalmente la sua vita quando una studentessa lo accusa di stupro. Mentre le indagini sono in corso, un'altra ragazza si fa avanti per denunciare di essere stata violentata anche lei da Sam, ma il detective Duquette scopre l'esistenza di un piano ben definito e che il caso non è così semplice come appare.

Alla regia John McNaughton, autore di una considerevole mole di cult movies come Henry, pioggia di sangue (1986), The Borrower - Il cacciatore di teste (1991) e Crocevia per la morte (1996).