Seth Rogen è alle prese con il mondo del cinema nel teaser della serie The Studio

Debutterà il 26 marzo, con i primi due episodi dei dieci che compongono la prima stagione, la nuova serie The Studio, con protagonista Seth Rogen, di cui è stato condiviso il primo teaser trailer.

L'attore è coinvolto nel progetto anche in veste di sceneggiatore, regista e produttore esecutivo insieme a Evan Goldberg.

Cosa racconta The Studio

Seth Rogen, nella serie, interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell'azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. La loro situazione li porta a nascondere i propri timori mentre sono alle prese con party, set visit, casting, marketing e premiazioni, il tutto mentre una possibile catastrofe che ponga fine alla loro carriera potrebbe sempre essere dietro l'angolo.

Il protagonista di The Studio, Matt, ha inseguito questo lavoro tutta la vita e ora potrebbe distruggerlo.

Fanno parte del cast anche Catherine O'Hara, la candidata all'Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Il candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Award Bryan Cranston apparirà invece come guest star.

James Franco sulla sua amicizia con Seth Rogen: "Immagino sia finita"

Prodotta da Lionsgate Television, "The Studio" è creata dai vincitori di più Emmy Peter Huyck e Alex Gregory insieme a Rogen, Goldberg e Frida Perez. James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen della Point Grey Pictures sono anche produttori esecutivi insieme a Rogen e Goldberg.

Il nuovo progetto segue l'ultima collaborazione tra Apple TV+ e Rogen, la comedy Apple Original "Platonic", recentemente rinnovata, in cui Rogen è protagonista e produttore esecutivo insieme a Rose Byrne.