James Franco sulla sua amicizia con Seth Rogen: "Immagino sia finita"

James Franco ha parlato della sua amicizia con Seth Rogen in una nuova intervista rilasciata a Variety mentre si trovava alla Festa del Cinema di Roma 2024 per presentare il film Hey Joe.

I due si sono allontanati dopo che Franco ha ammesso di avere avuto dei rapporti sessuali inappropriati con alcune studentesse della sua scuola di recitazione, trovando un accordo fuori dal tribunale con le sue accusatrici.

La fine dell'amicizia

Seth Rogen e James Franco erano molto amici e hanno collaborato in occasione di numerosi progetti come Freaks and Geeks, Pineapple Express, This Is The End e The Disaster Artist.

La loro amicizia sembra sia però finita definitivamente.

Rogen, già nel 2021, aveva dichiarato che non aveva intenzione di lavorare in futuro con Franco sottolineando che non poteva tollerare gli abusi e le molestie, o il tentativo di nascondere le azioni di quel tipo compiute da qualcuno.

I due ex amici insieme

James ha ora dichiarato: "Non parlo da tempo con Seth. Voglio bene a Seth, abbiamo avuto 20 grandiosi anni insieme, ma immagino sia finita".

Franco ha però voluto aggiungere: "E non è successo perché non ho provato. Gli ho detto quanto significa lui per me".

Hey Joe, recensione: James Franco, le conseguenze della guerra e un film che accoglie lo spettatore

Il cambiamento di James Franco

Dopo una lunga assenza dal mondo di Hollywood e le polemiche legate alle sue ammissioni, l'attore ha spiegato a Variety: "Sono così grato per la possibilità di lavorare. Ho affrontato una causa e durante quella causa non stavo lavorando. Ma poi è arrivato il COVID, quindi nessuno stava lavorando".

Il protagonista di Hey Joe ha aggiunto: "Ero in una situazione in stile 'Non so chi sono'. Ma ho certamente usato il tempo per, spero, un buono scopo. E qualsiasi cosa stesse accadendomi in precedenza, ho dovuto cambiare totalmente il mio modo di vivere. Quindi sono orgoglioso del tipo di lavoro compiuto durante quel periodo. Non stavo lavorando nei film, ma stavo certamente lavorando molto per cambiare chi ero".

L'attore e regista ha ammesso: "Sentirti dire che sei cattivo è doloroso. Ma, alla fine, è quello di cui avevo bisogno per smettere di comportarmi in quel modo".