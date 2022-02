Seth Rogen risponde in modo esilarante al tweet di sua madre sul sesso: "Bruciate quest'applicazione"

La madre di Seth Rogen, Sandy, ne ha combinata un'altra delle sue: giovedì, la mamma dell'attore di Strafumati ha pubblicato un nuovo tweet sul sesso e sulla sua intimità, una cosa che Seth le aveva chiesto di non fare mai più. In tutta risposta l'esilarante attore comico ha re-twittato il post chiedendo ai fan di "bruciare Twitter".

"Avete presente quando donate il sangue e vi danno un piccolo distintivo che dice: 'Ho donato il sangue oggi', beh, secondo me dovrebbe essercene uno che dice: 'Ho fatto sesso oggi ed è stato meraviglioso"' Ah ah ah...", ha scritto Sandy su Twitter.

Un imbarazzato Seth, 39 anni, ha risposto rapidamente alla madre re-twittando il suo post e aggiungendo soltanto le seguenti parole: "Bruciate quest'applicazione". La sua frustrazione è più che comprensibile visto che questa non è la prima volta che la madre dell'attore parla di sesso sui social media: nel 2019, Sandy ha twittato: "Mio marito ha il raffreddore ma dice che i baci durante il sesso non portano germi".

Alcuni utenti hanno scherzosamente taggato Seth Rogen nelle risposte del tweet per assicurarsi che non se lo perdesse: "Caro Seth, oggi non è il giorno giusto per dare una sbirciata al profilo Twitter di tua madre", ha scritto un fan, mentre n'altra persona ha aggiunto: "Per favore, chiama tua madre Seth".