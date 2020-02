Series Con 2020, posticipato l'evento a Milano: ecco le nuove date

L'evento milanese con tutto il meglio della serialità viene posticipato nel mese di maggio, dopo i problemi a tema coronavirus in tutta la Lombardia.

L'edizione Series Con 2020, presentata a inizio mese, è stata posticipata: le nuove date della manifestazione dedicata alla serialità e all'intrattenimento televisivo organizzata da QMI saranno sabato 9 e domenica 10 maggio (invece che il 4 e 5 aprile come precedentemente annunciato).

Resta confermata la location dell'evento presso gli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti nel cuore di Milano. "In attesa che la situazione generale ritorni presto alla normalità - ha spiegato Giovanni Cova presidente di QMI - abbiamo ritenuto opportuno posticipare di un mese le date del festival". Slitta così al 9 e 10 maggio l'evento che porterà il meglio della serialità a Milano con proiezioni e incontri: dalle eccellenze italiane alle serie tv internazionali, anteprime, ospiti e talent. Particolare attenzione al mondo Industry: panel con addetti ai lavori per scoprire i dietro le quinte di questo fenomeno che ha rivoluzionato la nostra quotidianità, diventando parte della cultura pop.

La due giorni prevede proiezioni e incontri: dalle eccellenze italiane alle serie tv internazionali, con anteprime, ospiti e talent che presenteranno al grande pubblico contenuti. Particolare attenzione al mondo Industry: panel con addetti ai lavori per scoprire i dietro le quinte di questo fenomeno che ha rivoluzionato la nostra quotidianità, diventando parte della cultura pop. Nel corso della manifestazione saranno assegnati i premi del pubblico e della critica: il Golden Couch Award assegnato dal pubblico alla migliore serie dell'anno, il Golden Screen Award al miglior interprete della stagione 2019/2020 (assegnato da una giuria di esperti e addetti ai lavori), il premio onorario SeriesCon Award. Ma non solo.

Un'edizione che celebrerà la serialità e la sua fruizione. Un evento volto a intercettare una passione collettiva in continua espansione, che ridefinisce giorno dopo giorno i confini dell'entertainment. Dalle serie televisive ai podcast, dai fumetti allo sport, questa nuova stagione di SeriesCon ha l'obiettivo di coinvolgere gli appassionati di molteplici mondi per creare un legame speciale, che unisce addetti ai lavori - attori, talent, registi, autori, produttori - e pubblico. Per informazioni: www.seriescon.it.