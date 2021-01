Serie TV: sei un vero esperto? Ecco il quiz che ti farà impazzire

Siete dei veri esperti di serie tv? Allora non perdetevi l'appassionante quiz di Movieplayer.it che mette alla prova le vostre conoscenze conquistando anche il vostro posto in classifica: ecco come funziona il gioco!

Siete dei veri esperti di serie tv o degli appassionati? Ecco un nuovo simpatico quiz a cura del team di Movieplayer che metterà alla prova le vostre conoscenze. 100 serie, tre possibili domande per ciascuna di queste, e una classifica generale da scalare.

Il quiz che potete giocare a questo link funziona così: una volta avviato il gioco, vi verranno presentate 15 immagini prese da altrettante serie tv, e dovrete indovinare di quale si tratta, scegliendo una di quattro opzioni (per rendere il tutto un po' più stimolante, le immagini sono parzialmente oscurate). Se la risposta è corretta, si attiverà la schermata con la domanda bonus, che vale 50 punti, su un aspetto specifico della serie in questione (le domande bonus, redatte dai redattori di Movieplayer.it sono tre per serie, ogni partita ne seleziona una a caso). Se la risposta è errata, si passa all'immagine successiva. C'è una classifica generale con i migliori punteggi, quindi chi vuole può migliorare a piacimento la propria situazione giocando di nuovo, tutte le volte che vuole, poiché le varie combinazioni sono infinite.

Un'immagine promozionale per la serie tv Arrow

Perché 100 serie? Perché sono tutte quelle di cui abbiamo parlato nel libro 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi , secondo tomo del nostro excursus sulle produzioni seriali imprescindibili degli ultimi decenni. Come il primo volume, è firmato da Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi, con due pagine per ogni serie, e per chi non l'avesse ancora acquistato c'è la possibilità di procurarselo sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online come Amazon.it, Feltrinelli, Unilibro, oppure direttamente presso la vostra libreria di fiducia, dove sono disponibili anche gli altri libri della collana Movieplayer (il primo volume di 100 serie TV in pillole, Cult. I film che ti hanno cambiato la vita e La Bibbia degli Spoiler). Buon divertimento seriale!