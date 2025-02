Serie A, ecco dove vedere le partite della ventiquattresima giornata e tutti gli orari

Oggi, venerdì 7 febbraio riparte il campionato dopo le partite infrasettimanali della Coppa Italia. Ad aprire la ventiquattresima giornata di Serie A sarà la Juventus di Thiago Motta che scende in a Como venerdì 7 febbraio alle 20:45. L'ultima partita della giornata si giocherà lunedì sera alle 20:45 tra Inter e Fiorentina con i nerazzurri chiamati ad una vittoria per continuare ad inseguire il Napoli di Antonio Conte. Ecco dove si possono vedere tutte le partite e gli orari delle gara in streaming su DAZN, Sky e Now.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Come detto Como-Juventus sarà il match d'apertura della 24° giornata di Serie A. I bianconeri dovranno assolutamente portare continuità alla vittoria interna contro l'Empoli per evitare di continuare a scendere in classifica e perdere di vista la zona Champions League. Mentre il Como, dopo una nuova campagna acquisti da capogiro, dovrà cercare di racimolare qualche punto contro la Juventus che non sarà intenzionata a farlo.

Il big match della giornata si giocherà alle 20:44 di lunedì sera nel quale scenderanno in campo Inter-Fiorentina a Milano. Le altre squadre ai vertici della classifica se la vedranno con incontri sulla carta facili come Verona-Atalanta, Lazio-Monza o Napoli-Udinese.

Venerdì 7 febbraio

Como-Juventus ora 20:45 su Sky e DAZN

Sabato 8 febbraio

Verona-Atalanta ore 15:00 su DAZN

Empoli-Milan ore 18:00 su DAZN

Torino-Genoa Ore 20:45 su DAZN e SkySport

Domenica 9 febbraio

Venezia-Roma ore 12:30 su DAZN

Cagliari-Parma ore 15:00 su DAZN

Lazio-Monza ore 15:00 su DAZN

Lecce-Bologna ore 18:00 su DAZN e SkySport

Napoli-Udinese ore 20:45 su DAZN

Lunedi 10 febbraio

Inter-Fiorentina ore 20:45 su DAZN e SkySport

Come poter vedere le partite online

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".