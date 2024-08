Serie A partite di oggi su Sky, DAZN e NOW: dove vedere in diretta TV e streaming la 2^ giornata

Oggi, 24 agosto, torna il campionato di calcio di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite previste dal calendario per la seconda giornata. Il turno si concluderà lunedì 26 agosto con il posticipo Verona-Juventus. Vediamo a che ora e su quali piattaforme si possono seguire le partite in diretta TV e streaming su DAZN, Now e Sky.

Calendario del secondo turno con incontri, orari e streaming

La seconda giornata prevede quattro incontri di calcio, l'Inter gioca per la prima volta in casa con lo scudetto sulle maglie dopo la vittoria nel precedente campionato. A seguire, domenica ci saranno altre quattro partite. Lunedì si giocheranno due posticipi, con la squadra di Thiago Motta che affronterà il Verona nella partita che chiude la seconda giornata

Sabato 24 agosto

Parma-Milan :ore 18.30 [DAZN]

:ore 18.30 [DAZN] Udinese-Lazio : ore 18.30 [DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251]

: ore 18.30 [DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251] Inter-Lecce : ore 20.45 [DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K]

: ore 20.45 [DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K] Monza-Genoa: ore 20.45 [DAZN]

Domenica 25 agosto

Fiorentina-Venezia : ore 18.30 [DAZN]

: ore 18.30 [DAZN] Torino-Atalanta : ore 18.30 [DAZN]

: ore 18.30 [DAZN] Napoli-Bologna : ore 20.45 [DAZN]

: ore 20.45 [DAZN] Roma-Empoli: ore 20.45 [DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K]

Lunedì 26 agosto

Cagliari-Como : ore 18.30 [DAZN]

: ore 18.30 [DAZN] Verona-Juventus: ore 20.45 [DAZN]

Come seguire la serie A

Il campionato sarà visibile su DAZN che trasmette tutte le gare e in co-esclusiva per tre partite su Sky e NowTV. Le partite trasmesse da Sky possono essere visualizzate in streaming anche tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, scaricando l'app sullo smartphone, tablet o utilizzando un PC attraverso i principali browser web.

Gli incontri trasmessi da DAZN possono essere guardate tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV in commercio, oppure in TV tramite Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS.

Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione App. Le partite trasmesse da Sky possono essere visualizzate in streaming anche tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, scaricando l'app sullo smartphone, tablet o utilizzando un PC attraverso i principali browser web. È inoltre possibile acquistare la singola partita su NOW seguendo le istruzioni fornite dal servizio internet di Sky.