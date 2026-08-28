Serie A oggi seconda giornata: partite, orari e dove vederle tutte tra DAZN e Sky Sport

La seconda giornata di Serie A 2026/27 si gioca dal 28 al 31 agosto: ecco tutte le partite in programma, gli orari, le sfide da seguire e dove vederle in diretta tra DAZN, Sky Sport e NOW.

Dopo il debutto stagionale, la Serie A 2026/2027 torna subito in campo oggi 28 agosto con un secondo turno ricco di appuntamenti e di sfide da seguire. Si parte venerdì sera a San Siro con undici partite distribuite nell'arco di quattro giorni. Dal match di questa sera fino ai posticipi di lunedì, ecco il programma completo con la guida televisiva per non perdersi neanche un minuto del campionato.

Dove vedere le partite della seconda giornata su Sky e DAZN

La 2ª giornata di Serie A mette alla prova le ambizioni delle big: Milan, Juventus, Inter e Roma cercano il secondo successo consecutivo dopo un avvio convincente. Riscatto obbligato invece per la Fiorentina contro il Frosinone.

Equilibrio e punti pesanti in palio negli scontri diretti Monza-Udinese e Sassuolo-Torino, mentre il Napoli ospita il Como al Maradona. Il turno si chiude con il big match Atalanta-Bologna: un duello ad altissima intensità tattica e pressing che promette grande spettacolo.

Venerdì 28 agosto

ore 20.45: Milan-Venezia su DAZN 1

Sabato 29 agosto

ore 18.30: Fiorentina-Frosinone su DAZN 1

ore 18.30: Monza-Udinese su DAZN 2

ore 18.30: Sassuolo-Torino su DAZN 3

ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1

Domenica 30 agosto

ore 18.30: Napoli-Como su DAZN 1

ore 20.45: Cagliari-Inter su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 20.45: Lazio-Genoa su DAZN 1

Lunedì 31 agosto

ore 18.30: Lecce-Roma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

ore 20.45: Atalanta-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Tutte le dieci partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e NOW in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all'app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda DAZN, la visione è garantita tramite l'app ufficiale per Smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV. Il servizio è accessibile anche da browser web su computer e da dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, i clienti con decoder Sky Q o la piattaforma Sky Glass possono accedere direttamente all'applicazione DAZN integrata nel sistema per un'esperienza di visione immediata, ma serve un abbonamento attivo a DAZN.