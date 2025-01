Serie A oggi, partite della ventitreesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Questa sera prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio.

Oggi, venerdì 31 gennaio, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della ventitreesima giornata, quarta del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 3 febbraio con il posticipo serale. Scopri gli orari e le piattaforme per seguire le partite in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Parma-Lecce apre il 23^ turno, unico appuntamento del venerdì. Le due squadre sono appaiata in classifica al terzultimo posto insieme al Verona. Domenica si giocherà il derby dell Madonnina Milan-Inter. La giornata di campionato si chiude con lo scontro Cagliari-Lazio, posticipo serale del lunedì.

Venerdì 31 gennaio

Parma-Lecce ore 20.45: su DAZN 1

Sabato 1 febbraio

Monza-Verona ore 15.00: su DAZN

ore 15.00: su DAZN Udinese-Venezia ore 15.00: su DAZN

ore 15.00: su DAZN Atalanta-Torino ore 18.00: su DAZN 1

ore 18.00: su DAZN 1 Bologna-Como ore 20.45: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 2 febbraio

Juventus-Empoli ore 12.30: su DAZN 1

ore 12.30: su DAZN 1 Fiorentina-Genoa ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Milan-Inter ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Roma-Napoli ore 20.45: su DAZN 1

Lunedì 3 febbraio

Cagliari-Lazio ore 20.45: Cagliari-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".