Serie A oggi, partite della trentatreesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da sabato 19 a lunedì 21 aprile.

Oggi, 19 aprile, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della trentatreesima giornata, quattordicesima del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 21 aprile con il posticipo serale. Ecco gli orari e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Anche a Pasqua il campionato di calcio non riposa, la corsa scudetto, la lotta per l'Europa e la salvezza entrano nel vivo in questa intensa trentatreesima giornata. Con soli sei turni alla fine del campionato, ogni punto in palio pesa tantissimo. Occhi puntati anche sui bomber del campionato, protagonisti nelle volate finali per il titolo di capocannoniere.

Sabato 19 aprile

Lecce-Como ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Monza-Napoli ore 18.00: su DAZN 1

ore 18.00: su DAZN 1 Roma-Hellas Verona ore 20.45: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 20 aprile

Empoli-Venezia ore 12.30: su DAZN 1

ore 12.30: su DAZN 1 Bologna-Inter ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Milan-Atalanta ore 20.45: su DAZN 1

Lunedì 21 aprile

Torino-Udinese ore 12.30: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

ore 12.30: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Cagliari-Fiorentina ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Genoa-Lazio ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Parma-Juventus ore 20.45: su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".