Serie A oggi, partite trentasettesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari.

Stasera prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da sabato 17 a domenica 18 maggio.

Oggi, 17 maggio, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della trentasettesima giornata, diciassettesima del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 12 maggio con il posticipo delle 20:45. Ecco gli orari e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

La 37ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025 si apre con lo scontro Genoa-Atalanta, unica partita ad essere giocata oggi, sabato 17 maggio. Le altre saranno giocate tutte in contemporanea domenica sera, incontri che interessano sia squadre coinvolte nella zona retrocessione che nella lotta al vertice e in Champion League.

Sabato 17 maggio

Genoa-Atalanta ore 20.45: su DAZN 1

Domenica 18 maggio

Inter-Lazio ore 20.45: su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 20.45: su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Fiorentina-Bologna ore 20.45: su Sky Sport 252

ore 20.45: su Sky Sport 252 Lecce-Torino ore 20.45: su Sky Sport 253

ore 20.45: su Sky Sport 253 Parma-Napoli ore 20.45: su DAZN 1

ore 20.45: su DAZN 1 Juventus-Udinese ore 20.45: su DAZN 2

ore 20.45: su DAZN 2 Roma-Milan ore 20.45: su DAZN 3

ore 20.45: su DAZN 3 Verona-Como ore 20.45: su DAZN

ore 20.45: su DAZN Cagliari-Venezia ore 20.45: su DAZN

ore 20.45: su DAZN Monza-Empoli ore 20.45: su DAZN

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".