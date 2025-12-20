Serie A oggi, partite sedicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e recuperi

Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma e i recuperi delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana.

Oggi, sabato 20 dicembre, prende il via la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026. Un turno spaccato in due: un weekend intenso di calcio giocato e una serie di recuperi già fissati per metà gennaio, a causa degli impegni delle big in Supercoppa Italiana. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

La Serie A si appresta a vivere un weekend insolito ma decisivo. La 16ª giornata del massimo campionato, in programma il 20 e 21 dicembre, segna l'ultimo giro di boa prima del Natale, ma con una classifica che resterà 'congelata' per diverse big. Con le quattro protagoniste della Supercoppa Italiana (Inter, Milan, Napoli e Bologna) impegnate all'estero, i riflettori si spostano sullo scontro frontale dello Stadium tra Juventus e Roma e sulle sfide salvezza che infiammeranno la domenica.

Sabato 20 dicembre

ore 18.00: Lazio-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Juventus-Roma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 21 dicembre

ore 12.30: Cagliari-Pisa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Sassuolo-Torino su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 18.00: Fiorentina-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Genoa-Atalanta su DAZN 1

Recuperi delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana

14 gennaio, ore 18:30 - Napoli-Parma

14 gennaio, ore 20:45 - Inter-Lecce

15 gennaio, ore 18:30 - Verona-Bologna

15 gennaio, ore 20:45 - Como-Milan

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.