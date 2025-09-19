Serie A oggi, partite quarta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi, venerdì 19 settembre, prende il via la quarta giornata di Serie A 2025/2026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 22 settembre con il tradizionale posticipo serale. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Archiviati i turni infrasettimanali e la prima giornata di Champions League, la Serie A 2025/2026 si riprende la scena con il quarto turno di campionato, al via oggi, venerdì 19 settembre. Riflettori puntati sul derby di Roma, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12:30 per motivi di ordine pubblico.

Venerdì 19 settembre

ore 20.45: Lecce-Cagliari su DAZN 1

Sabato 20 settembre

ore 15.00: Bologna-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Verona-Juventus su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Udinese-Milan su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 21 settembre

ore 12.30: Lazio-Roma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Torino-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cremonese-Parma su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Fiorentina-Como su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Inter-Sassuolo su DAZN 1

Lunedì 22 settembre

ore 20.45: Napoli-Pisa su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".