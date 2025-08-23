Serie A, si parte! Sky, DAZN o NOW? Dove vedere in TV e streaming tutte le partite di oggi

Oggi, 23 agosto, torna il campionato di Serie A per la stagione 2025/2026 con le partite della prima giornata che dà il via alla competizione. Il turno si concluderà lunedì 25 agosto con il posticipo serale Inter-Torino. Ecco gli orari di inizio degli incontri e dove sarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

L'attesa è finita: oggi, sabato 23 agosto, ricomincia la Serie A con la prima giornata del campionato 2025-26, il cui scudetto verrà assegnato nell'ultima giornata, prevista per domenica 24 maggio 2026. Sono stati programmati due turni infrasettimanali e quattro soste, per lasciare spazio alle partite della Nazionale allenata da Rino Gattuso.

Sabato 23 agosto

alle 18.30 Sassuolo-Napoli (Dazn1)

alle 18.30 Genoa-Lecce (Dazn2)

alle 20.45 Roma-Bologna (Dazn e Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 25)

alle 20.45 Milan-Cremonese (Dazn)

Domenica 24 agosto

alle 18.30 Como-Lazio (Dazn e Sky Sport 251)

alle 18.30 Cagliari-Fiorentina (Dazn)

alle 20.45 Juventus-Parma (Dazn)

alle 20.45 Atalanta-Pisa (Dazn)

Lunedì 25 agosto

alle 18.30 Udinese-Verona (Dazn)

alle 20.45 Inter-Torino (Dazn e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".