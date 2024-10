Serie A oggi, partite dell’ottava giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi prende il via l'ottavo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre.

Oggi, 19 ottobre 2024, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite dell' ottava giornata del girone di andata. Il turno si concluderà lunedì 21 ottobre con il posticipo serale delle 20:45. Scopri gli orari e le piattaforme per seguire le partite in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Dopo la sosta per il doppio turno della nazionale, impegnata nei gironi di qualificazione della UEFA Nations League 2024-25, torna la Serie A. La giornata prevede due big match: sabato sera si affronteranno la Juventus e la Lazio, le due squadre sono appaiate con 13 punti in classifica. Domenica sera la Roma affronta in casa i campioni d'Italia dell'Inter. Ecco i match della giornata.

Sabato 19 ottobre

Genoa-Bologna ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Como-Parma ore 15.00: su DAZN 2

ore 15.00: su DAZN 2 Milan-Udinese ore 18.00: su DAZN 1

ore 18.00: su DAZN 1 Juventus-Lazio ore 20.45: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 20 ottobre

Empoli-Napoli ore 12.30: su DAZN 1

ore 12.30: su DAZN 1 Venezia-Atalanta ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Lecce-Fiorentina ore 15.00: su DAZN 2

ore 15.00: su DAZN 2 Cagliari-Torino ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Fiorentina-Milan ore 20.45: su DAZN 1

Lunedì 21 ottobre

Verona-Monza ore 20.45: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Come seguire la serie A

Il campionato sarà disponibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV, oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione App. È anche possibile acquistare singole partite su NOW seguendo le istruzioni fornite dal servizio di Sky.