Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)

Tutto il calendario della 32ª giornata di Serie A: da Atalanta-Juve a Como-Inter. Scopri dove seguire la tua squadra del cuore su Sky e DAZN.

Oggi venerdì 10 aprile prende il via la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match d'alta quota, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 32ª giornata su Sky e Dazn

Siamo entrati ufficialmente nel mese della verità. Con l'anticipo del venerdì sera tra Roma e Pisa, si apre un weekend lungo che potrebbe rimescolare pesantemente le carte della classifica. L'Inter capolista vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il roboante 5-2 rifilato alla Roma, ma il Napoli di Conte non molla e spera in un passo falso dei nerazzurri nel derby lombardo contro il Como.

Venerdì 10 aprile

ore 20.45: Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Sabato 11 aprile

ore 15.00: Cagliari-Cremones e su DAZN 1

e su DAZN 1 ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 12 aprile

ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1

Lunedì 13 aprile

ore 20.45: Fiorentina-Lazio su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.