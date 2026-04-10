Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)

Oggi venerdì 10 aprile prende il via la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match d'alta quota, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.
Dove vedere le partite della 32ª giornata su Sky e Dazn
Siamo entrati ufficialmente nel mese della verità. Con l'anticipo del venerdì sera tra Roma e Pisa, si apre un weekend lungo che potrebbe rimescolare pesantemente le carte della classifica. L'Inter capolista vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il roboante 5-2 rifilato alla Roma, ma il Napoli di Conte non molla e spera in un passo falso dei nerazzurri nel derby lombardo contro il Como.
Venerdì 10 aprile
- ore 20.45: Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Sabato 11 aprile
- ore 15.00: Cagliari-Cremonese su DAZN 1
- ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2
- ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1
- ore 20.45: Atalanta-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 12 aprile
- ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1
- ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1
- ore 18.00: Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
- ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1
Lunedì 13 aprile
- ore 20.45: Fiorentina-Lazio su DAZN 1
Come vedere le partite su DAZN e Sky
Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.
Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.