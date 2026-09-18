Serie A oggi: partite, orari e dove vederle tutte tra DAZN e Sky Sport

Il quinto turno di Serie A regala tre giorni di grande calcio dal 18 al 20 settembre 2026. Spiccano le sfide al vertice Roma-Inter e Juventus-Atalanta: ecco il programma completo e dove vederle.

La quinta giornata della Serie A Enilive 2026/2027 si disputa da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il weekend lungo del pallone prende il via con l'anticipo serale in Brianza tra Monza e Sassuolo. Il programma si chiuderà nella cornice di San Siro con il posticipo tra Milan e Lecce. Tra gli appuntamenti clou del fine settimana spiccano senza dubbio lo scontro diretto tra Roma e Inter nella giornata di sabato e il big match domenicale tra Juventus e Atalanta, oltre all'insidiosa trasferta del Napoli a Firenze. La giornata si chiude alle 20:45 con Milan-Lecce. Sarà l'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali prevista per il 27 settembre e il 4 ottobre. Ecco il programma completo con la guida televisiva per non perdersi neanche un minuto del campionato.

Dove vedere le partite della quinta giornata su Sky e DAZN

Tutte le dieci sfide del weekend saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, mentre Sky si assicura la co-esclusiva di tre match selezionati per la fruizione via satellite e fibra. Tra le gare in evidenza sui canali Sky Sport figurano l'anticipo del venerdì sera, il posticipo del sabato tra Venezia e Lazio e l'atteso scontro ad alta quota di domenica sera tra Juventus e Atalanta.

Venerdì 18 settembre

Ore 20.45: Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN

Sabato 19 settembre

Ore 15.00: Bologna-Torino su DAZN 1

Ore 15.00: Udinese-Cagliari su DAZN 2

Ore 18.00: Roma-Inter su DAZN 1

Ore 20.45: Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN

Domenica 20 settembre

Ore 12.30: Fiorentina-Napoli su DAZN 1

Ore 15.00: Frosinone-Como su DAZN 1

Ore 15.00: Parma-Genoa su DAZN 2

Ore 18.00: Juventus-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN

Ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Tutte le dieci partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e NOW in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all'app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda DAZN, la visione è garantita tramite l'app ufficiale per Smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV. Il servizio è accessibile anche da browser web su computer e da dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, i clienti con decoder Sky Q o la piattaforma Sky Glass possono accedere direttamente all'applicazione DAZN integrata nel sistema per un'esperienza di visione immediata, ma serve un abbonamento attivo a DAZN.