La tredicesima giornata di Serie A si gioca dal 27 al 30 novembre: in programma Inter-Genoa, Roma-Monza e Como-Juventus. Ecco il calendario completo con orari e dove vedere le partite su DAZN e Sky.

La Serie A 2026/2027 torna in campo con la tredicesima giornata, un turno di campionato distribuito su quattro giorni, da stasera venerdì 27 a lunedì 30 novembre. Dieci le partite in programma, con sfide interessanti che potrebbero incidere sugli equilibri della classifica e sulla corsa agli obiettivi stagionali.

Il programma si apre venerdì sera con Venezia-Bologna, primo anticipo del turno, e prosegue sabato con tre incontri, tra cui spicca Inter-Genoa, in programma alle 20:45. Domenica spazio a quattro partite, con particolare attenzione a Roma-Monza e Como-Juventus, mentre la giornata si concluderà lunedì con gli ultimi due appuntamenti: Lecce-Atalanta e Cagliari-Milan.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, le gare saranno trasmesse in diretta tra DAZN e Sky Sport, con tre incontri disponibili su entrambe le piattaforme. Sarà inoltre possibile seguire le partite in streaming attraverso i rispettivi servizi. Ecco il calendario completo della tredicesima giornata con tutti gli orari e i canali per vedere gli incontri.

Serie A, tredicesima giornata: il calendario delle partite e dove vederle

La tredicesima giornata di Serie A si sviluppa tra venerdì 27 e lunedì 30 novembre. Il programma prevede un anticipo al venerdì, tre partite sabato, quattro incontri domenica e due posticipi nella giornata di lunedì. Di seguito tutte le sfide in calendario con gli orari e le indicazioni sulle dirette televisive.

Venerdì 27 novembre

Ore 20.45 - Venezia-Bologna: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Sabato 28 novembre

Ore 15.00 - Frosinone-Parma: diretta su DAZN 1 .

diretta su . Ore 18.00 - Torino-Lazio: diretta su DAZN 1 .

diretta su . Ore 20.45 - Inter-Genoa: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 - Udinese-Fiorentina: diretta su DAZN 1 .

diretta su . Ore 15.00 - Sassuolo-Napoli: diretta su DAZN 1 .

diretta su . Ore 18.00 - Roma-Monza: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 .

diretta su . Ore 20.45 - Como-Juventus: diretta su DAZN.

Lunedì 30 novembre

Ore 18.30 - Lecce-Atalanta: diretta su DAZN 1 .

diretta su . Ore 20.45 - Cagliari-Milan: diretta su DAZN 1.

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.