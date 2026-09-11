Serie A oggi: partite, orari e dove vedere la quarta giornata tra DAZN e Sky Sport

Il quadro completo del quarto turno di Serie A 2026/27 con tutte le sfide in programma, gli orari dei match e le indicazioni su dove seguire le dirette in TV e streaming su DAZN e Sky Sport

La quarta giornata del campionato di Serie A 2026/2027 si disputa da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. Il turno si apre con la sfida tra Venezia e Fiorentina e propone diversi incontri di grande interesse. Il calendario è distribuito su quattro giorni e prevede tre appuntamenti anche nella giornata di sabato e altrettanti la domenica. Il turno si chiude lunedì sera con Inter-Udinese. La programmazione è stata definita anche tenendo conto degli impegni europei delle squadre italiane.

Dove vedere le partite della quarta giornata su Sky e DAZN

La giornata si preannuncia ricca di spunti d'interesse, snodandosi su quattro giorni ricchi di sfide avvincenti. Tra i piatti forti del weekend spicca il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, oltre alla delicata sfida tra Napoli e Bologna e al posticipo del lunedì che vedrà l'Inter ospitare l'Udinese a San Siro. Non mancano poi scontri salvezza ad alta tensione come Genoa-Frosinone e Lecce-Monza, affiancati dal sempre ostico impegno della Juventus sul campo del Sassuolo. Ecco il programma completo con la guida televisiva per non perdersi neanche un minuto del campionato.

Venerdì 11 settembre

ore 20.45: Venezia-Fiorentina su DAZN 1

Sabato 12 settembre

ore 15.00: Genoa-Frosinone su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lazio-Milan su DAZN 1 -

su DAZN 1 - ore 20.45: Atalanta-Cagliari su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 13 settembre

ore 15.00: Lecce-Monza su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1

Lunedì 14 settembre

ore 18.30: Torino-Roma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.30: Como-Parma su DAZN 2

su DAZN 2 ore 20.45: Inter-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Tutte le dieci partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e NOW in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all'app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda DAZN, la visione è garantita tramite l'app ufficiale per Smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV. Il servizio è accessibile anche da browser web su computer e da dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, i clienti con decoder Sky Q o la piattaforma Sky Glass possono accedere direttamente all'applicazione DAZN integrata nel sistema per un'esperienza di visione immediata, ma serve un abbonamento attivo a DAZN.