Serie A oggi: partite, orari e dove vedere la quarta giornata tra DAZN e Sky Sport

La quarta giornata del campionato di Serie A 2026/2027 si disputa da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. Il turno si apre con la sfida tra Venezia e Fiorentina e propone diversi incontri di grande interesse. Il calendario è distribuito su quattro giorni e prevede tre appuntamenti anche nella giornata di sabato e altrettanti la domenica. Il turno si chiude lunedì sera con Inter-Udinese. La programmazione è stata definita anche tenendo conto degli impegni europei delle squadre italiane.
Dove vedere le partite della quarta giornata su Sky e DAZN
La giornata si preannuncia ricca di spunti d'interesse, snodandosi su quattro giorni ricchi di sfide avvincenti. Tra i piatti forti del weekend spicca il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, oltre alla delicata sfida tra Napoli e Bologna e al posticipo del lunedì che vedrà l'Inter ospitare l'Udinese a San Siro. Non mancano poi scontri salvezza ad alta tensione come Genoa-Frosinone e Lecce-Monza, affiancati dal sempre ostico impegno della Juventus sul campo del Sassuolo. Ecco il programma completo con la guida televisiva per non perdersi neanche un minuto del campionato.
Venerdì 11 settembre
- ore 20.45: Venezia-Fiorentina su DAZN 1
Sabato 12 settembre
- ore 15.00: Genoa-Frosinone su DAZN 1
- ore 18.00: Lazio-Milan su DAZN 1 -
- ore 20.45: Atalanta-Cagliari su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 13 settembre
- ore 15.00: Lecce-Monza su DAZN 1
- ore 18.00: Napoli-Bologna su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1
Lunedì 14 settembre
- ore 18.30: Torino-Roma su DAZN 1
- ore 18.30: Como-Parma su DAZN 2
- ore 20.45: Inter-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Come vedere le partite su DAZN e Sky
Tutte le dieci partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e NOW in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all'app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.
Per quanto riguarda DAZN, la visione è garantita tramite l'app ufficiale per Smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV. Il servizio è accessibile anche da browser web su computer e da dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, i clienti con decoder Sky Q o la piattaforma Sky Glass possono accedere direttamente all'applicazione DAZN integrata nel sistema per un'esperienza di visione immediata, ma serve un abbonamento attivo a DAZN.