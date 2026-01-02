Serie A oggi, partite diciottesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

La Serie A non si ferma e inaugura il 2026 con un turno che promette scintille. Oggi, venerdì 2 gennaio prende il via la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026 che si concluderà domenica 4 gennaio con il posticipo che mette di fronte la capolista Inter contro il Bologna a pochi giorni dalla semifinale della SuperCoppa italiana vinta dai felsinei ai rigori. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW

Il nuovo anno del grande calcio riparte dalla Unipol Domus. Scontri scudetto e sfide salvezza nel weekend del 2-4 gennaio. L'Inter capolista (36 punti) deve guardarsi le spalle da un Milan rigenerato (35 punti) e da un Napoli (34 punti) sempre in agguato. Riflettori accesi anche sulla Roma, la vera sorpresa della stagione, attesa dal difficile esame di Bergamo.

Venerdì 2 Gennaio

Cagliari-Milan: ore 20:45 su Dazn e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Sabato 3 gennaio

Como-Udinese : ore 12:30 su Dazn

Sassuolo-Parma : ore 15:00 su Dazn

Genoa-Pisa : ore 15:00 su Dazn

Juventus-Lecce : ore 18:00 su Dazn

Atalanta-Roma: ore 20:45 su Dazn e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Sport 4K

Domenica 4 gennaio

Lazio-Napoli : ore 12:30 su Dazn

Fiorentina-Cremonese : ore 15:00 su Dazn

Verona-Torino : ore 18:00 diretta tv su Dazn e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Inter-Bologna: su Dazn

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.