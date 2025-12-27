Serie A oggi, partite diciassettesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi, sabato 27 dicembre, prende il via la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026. Siamo nel pieno del periodo natalizio e il massimo campionato di calcio ci regala un turno spezzettato ma ricco di spunti, con la lotta scudetto che non è mai stata così serrata. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Il campionato arriva a fine 2025 con una classifica cortissima. Il clou è il derby nerazzurro tra Atalanta e l'Inter capolista: un test cruciale per le ambizioni scudetto di Chivu. Il Milan insegue ospitando il Verona, mentre il Napoli di Conte cerca punti pesanti a Cremona. Occhi puntati anche sulla Juventus, impegnata nell'insidiosa trasferta di Pisa. Chiude il programma il posticipo Roma-Genoa, fondamentale per la corsa Champions. Un turno natalizio che può ribaltare le gerarchie in vetta.

Sabato 27 dicembre

Parma-Fiorentina ore 12:30 su DAZN

ore 12:30 su DAZN Lecce-Como , ore 15:00 su DAZN

, ore 15:00 su DAZN Torino-Cagliari ore 15:00 su DAZN

ore 15:00 su DAZN Udinese-Lazio ore 18:00 su DAZN

ore 18:00 su DAZN Pisa-Juventus ore 20:45 su DAZN e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Domenica 28 dicembre

Milan-Verona ore 12:30 su DAZN

ore 12:30 su DAZN Cremonese-Napoli ore 15:00 su DAZN

ore 15:00 su DAZN Bologna-Sassuolo ore 18:00 su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport (251)

ore 18:00 su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport (251) Atalanta-Inter ore 20:45 su DAZN

Lunedì 29 dicembre

Roma-Genoa ore 20:45 su DAZN e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.