Serie A oggi, partite della diciassettesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre.

Oggi, venerdì 20 dicembre, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della diciassettesima giornata del girone di andata. Il turno si concluderà lunedì 23 dicembre con il posticipo serale delle 20:45. Scopri gli orari e le piattaforme per seguire le partite in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW

Il campionato di Serie A entra nel vivo con il 17° turno, e tutte le squadre sono pronte a lottare per i rispettivi obiettivi, tra sogni di gloria e lotta per la salvezza. La capolista Atalanta, in gran forma, si prepara ad affrontare l'Empoli al Gewiss Stadium. Sulla carta, la sfida sembra abbordabile per i nerazzurri.

Gli uomini di Roberto D'Aversa hanno dimostrato più volte di essere una delle sorprese di questa stagione, capaci di impensierire anche le squadre più quotate. Nella parte bassa della classifica, il match tra Venezia e Cagliari potrebbe rivelarsi un vero e proprio spareggio per allontanarsi dalle zone rosse. Entrambe le squadre, reduci da risultati altalenanti, hanno assoluto bisogno di punti per dare una svolta alla stagione.

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan ore 20.45: su DAZN 1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Genoa-Napoli ore 18.00: su DAZN 1

ore 18.00: su DAZN 1 Lecce-Lazio ore 20.45: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma ore 12.30: su DAZN 1

ore 12.30: su DAZN 1 Venezia-Cagliari ore 15.00: su DAZN 1

ore 15.00: su DAZN 1 Atalanta-Empoli ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 18.00: su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Monza-Juventus ore 20.45: su DAZN 1

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese ore 18.30: su DAZN 1

ore 18.30: su DAZN 1 Inter-Como ore 20.45: su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà visibile su DAZN, che trasmette tutte le partite, mentre tre incontri a giornata saranno visibili in co-esclusiva su Sky e NOW. Le partite trasmesse da Sky possono essere seguite in streaming anche tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o utilizzando un PC tramite i principali browser web.

Le partite trasmesse su DAZN possono essere viste tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV oppure in TV tramite dispositivi come Amazon Fire Stick, PS4 e Xbox. DAZN è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser web, o da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, l'app DAZN è disponibile per tutti i clienti Sky Q nella sezione "App".