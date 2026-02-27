Serie A oggi, partite 27ª giornata su Sky e DAZN: calendario e orari

Scopri dove vedere le partite della 27ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN, con orari, dettagli e anticipazioni sui match più importanti della quattro giorni calcistica.

Stasera 27 febbraio prende il via la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un weekend come sempre distribuito su quattro giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di lunedì 2 marzo. Un turno che può cambiare tutto: dalla corsa allo Scudetto, alla lotta per l'Europa, fino alla battaglia per la salvezza. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 27ª giornata su Sky e Dazn

La giornata si apre stasera con l'anticipo del venerdì, ma occhi puntati sulle big, con sfide pesantissime come Roma-Juventus che si affrontano domenica sera in un match che può ridisegnare le ambizioni delle due squadre per un piazzamento in Champions League. L'Inter in fuga solitaria per lo scudetto affronta il Genoa di Daniele De Rossi.

Venerdì 27 febbraio

ore 20.45: Parma-Cagliari su DAZN 1

Sabato 28 febbraio

ore 15.00: Como-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Hellas Verona-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Inter-Genoa su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 1 marzo

ore 12.30: Cremonese-Milan su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Sassuolo-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Torino-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Roma-Juventus su DAZN 1

Lunedì 2 marzo

ore 18.30: Pisa-Bologna su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Udinese-Fiorentina su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.