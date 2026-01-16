Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 21ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Archiviati i recuperi infrasettimanali che hanno ridisegnato la classifica, la Serie A 2025/2026 torna in campo per una 21ª giornata che promette di essere uno snodo cruciale della stagione. Con l'Inter che prova a consolidare il primato e un Milan in scia che non accenna a mollare. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN

Il weekend si apre con un venerdì sera elettrizzante a Pisa, dove l'Atalanta cerca punti Champions. Dalle sfide salvezza del lunedì ai grandi scontri europei della domenica, il sipario si alza su quattro giorni di pura passione calcistica. Allacciate le cinture: il secondo tempo del campionato è appena iniziato.

Venerdì 16 gennaio

ore 20.45: Pisa-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 17 gennaio

ore 15.00: Udinese-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 18 gennaio

ore 12.30: Parma-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Bologna-Fiorentina su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1

Lunedì 19 gennaio

ore 18.30: Cremonese-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Como su DAZN 1

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.