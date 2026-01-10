Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 20ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Il sipario si alza sul girone di ritorno, l'Inter ha chiuso l'andata da Regina, ma con il fiato sul collo di Milan e Napoli. Questo weekend promette di essere quello della verità con lo scontro diretto di San Siro.

Inizia il girone di ritorno! Con la 20ª giornata, la Serie A 2025/2026 entra nel vivo. Se il turno dell'Epifania ha delineato le gerarchie, questo weekend potrebbe rimescolare tutto, specialmente con il big match assoluto di domenica sera. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN

Domenica sera Inter e Napoli si sfidano in un match che vale molto più di tre punti. Per Conte è l'occasione del grande ritorno da avversario per riaprire il campionato; per i nerazzurri è il test per tentare la prima vera fuga scudetto. Juventus e Roma, appaiate a quota 36, non possono fermarsi. I bianconeri di Spalletti chiuderanno il lunedì contro la Cremonese, mentre i giallorossi di Gasperini ospiteranno un Sassuolo sempre imprevedibile. Storicamente, il girone di ritorno è un altro campionato. Squadre come Fiorentina e Verona sono chiamate a una reazione immediata per non restare impantanate nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

Sabato 10 gennaio

ore 15.00: Como-Bologna su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Udinese-Pisa su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Roma-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Torino su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 11 gennaio

ore 12.30: Lecce-Parma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Milan su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Verona-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Inter-Napoli su DAZN 1

Lunedì 12 gennaio

ore 18.30: Genoa-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Juventus-Cremonese su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.